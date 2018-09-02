تقدم فرقة "فلسفة" العرض المسرحي "بنطلون معالي الباشا" حكاية البنطلون، تأليف سعدالدين وهبة، على مسرح ساقية الصاوي، ويقدم العرض في إطار كوميدي أحداث خيالية في مصر عام 1940، عن أحد البشوات المرشحين للوزارة الجديدة، وحكاية البنطلون الذي سوف يؤدي به اليمين.

ويقوم بتفصيله "ترزي" البشوات في ذلك الوقت، لتحدث المفاجأة في محل "الترزي".

المسرحية من بطولة: أحمد صلاح، دعاء الزيدي، بلال حسني، باسم أسامة، مي الشوني، ساهر، إسلام إمام، مها عادل، باسم حسين،عبدالرحمن نبي، يوسف محمد سمير، عمر عبداللطيف، يوسف أحمد، عبدالرحمن محمد عبدالله الباسل (ماندو)، آية محمد، محمد علاء، عبدالرحمن ناصر، بالاشتراك مع الفنانين محمد إبراهيم، محمد سمير.

إيقاع عبدالله محمد، إضاءة أحمد عمر، تنفيذ موسيقى حمدي حماد، إدارة مسرحية محمد زوام عبير فوزي، "فوتوغرافيا" نورا منصور.