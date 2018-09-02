استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمقر إقامته في العاصمة الصينية بكين، نظيره الصومالي محمد عبد الله فرماجو، لبحث سبل التعاون بين البلدين.​

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء نظيره الصومالي، مؤكدًا اهتمام مصر بعلاقاتها التاريخية مع الصومال، وحرصها على مصالح الشعب الصومالي في إطار دولة موحدة مستقرة وقوية، فضلاً عن دعم الصومال للتعامل مع مختلف التحديات التى يواجهها وخصوصًا خطر التطرف والإرهاب، مشيرًا إلى استعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم للصومال لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة، وتفعيل مختلف أوجه التعاون الثنائي مع الصومال، لا سيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية وتدريب الكوادر الفنية الصومالية.

وأكد الرئيس الصومالي، حرص بلاده على تطوير التعاون مع مصر في مختلف المستويات مشيرًا إلى ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية، ومشيدًا بدور مصر التاريخي في مساندة الصومال وما تقدمه من دعم في مختلف المجالات.

وذكر راضي، أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية، كما استعرض الرئيس الصومالي آخر مستجدات الوضع الداخلي في بلاده، والخطوات الجاري اتخاذها لاستعادة الأمن والاستقرار بالصومال والتغلب على التحديات المختلفة التي تواجهه، وعلى رأسها خطر الإرهاب.