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جامعة المنيا تناقش الحساب الختامي ومصروفات وإيرادات مطبعتها

جامعة المنيا تناقش الحساب الختامي ومصروفات وإيرادات مطبعتها

إيناس عزالدين تخضع لجراحة دقيقة في ذراعها الأيسر اليوم

إيناس عزالدين تخضع لجراحة دقيقة في ذراعها الأيسر اليوم

عاجل| النائب العام يحيل المتهم بقتل طفلي الدقهلية للمحاكمة الجنائية

عاجل| النائب العام يحيل المتهم بقتل طفلي الدقهلية للمحاكمة الجنائية

بالفيديو| "وبكرة أحلى".. لمياء فهمي "في الفرح بتدمع وفي الحزن بتعيط"

بالفيديو| "وبكرة أحلى".. لمياء فهمي "في الفرح بتدمع وفي الحزن بتعيط"

جامعة المنيا تدرس رفع نهاية الخدمة 140 شهرا للمشتركين بصندوق التأمين

جامعة المنيا تدرس رفع نهاية الخدمة 140 شهرا للمشتركين بصندوق التأمين

بالصور| محافظ كفر الشيخ يوجه بشن حملات تفتيشية على الوحدات المحلية

بالصور| محافظ كفر الشيخ يوجه بشن حملات تفتيشية على الوحدات المحلية

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