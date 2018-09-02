قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم، برئاسة المستشار محمد عوض الله، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد "غيابيا"، لإدانته بالإتجار في المواد المخدرة، في منطقة أطفيح، كما شمل الحكم تغريم المتهم مبلغ 100 ألف جنيه.

تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4887 لسنة 2018 جنايات اطفيح، كشفت أن المتهم "تامر. م" زاول نشاطا إجراميا في الإتجار في عقار الترامادول، وتمكنت قوات الشرطة من القبض على المتهم، وإحالته للنيابة العامة التي أحالته للمحاكمة الجنائية، بعد صدور قرار بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى المحاكمة، أنه في يوم 20 أبريل 2018، تمكن النقيب عبد الحكيم نبيل عبد الحكيم، معاون مباحث مركز شرطة أطفيح، من القبض على المتهم بعد تعقبه وضبط 50 قرصا من عقار الترامادول المخدر بحوزته، حيث أكد تقرير المعمل الكيميائي والذي تلقته المحكمة أن الأقراص المضبوطة هي عقار الترامادول المخدر، ونظرت المحكمة القضية قبل أن تُصدر حكمها المتقدم.

وقالت مصادر قضائية، إنه يحق للمتهم التقدم بطلب إعادة إجراءات محاكمة أمام ذات المحكمة التي أصدرت حكم إدانته.