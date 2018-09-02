استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمقر إقامته بالعاصمة الصينية بكين، نظيره السوداني عمر البشير، لبحث سبل تطوير التعاون المشترك بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء نظيره السوداني، عمر البشير، مؤكدًا ما يجمع بين البلدين من علاقات تاريخية طويلة وممتدة.

وأشاد السيسي بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، مؤكدًا حرص مصر على استمرار التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين لتطوير التعاون المشترك بما يلبى طموحات الشعبين الشقيقين.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس السوداني أعرب عن حرصه على لقاء الرئيس، مؤكدًا ما يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوة ومحبة ومودة، فضلاً عن الحرص على العمل في تدعيم العلاقات الثنائية.

وذكر راضي، أن المباحثات بين الرئيسين تناولت سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يحقق التكامل بين جهود البلدين لتحقيق نهضة اقتصادية وتنموية، وتطرق اللقاء إلى تطورات التحضير للجنة العليا المشتركة القادمة بحضور الرئيسين.

وشهد اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بعدد من الموضوعات الإقليمية، واتفقا الرئيسان على استمرار وتعزيز التشاور والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة والعمل على التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها الدول العربية والإفريقية.