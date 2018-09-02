‎ألقت مباحث قسم ثان شبرا الخيمه القبض على مسجل خطر يُدعى "فرخة" لسابقة اتهامه فى عدة قضايا، وحيازته سلاحًا ناريًا بقصد البلطجة، وأحيل المتهم للنيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، اخطارًا من المقدم محمد الشاذلى، رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمه، يُفيد بتمكن النقيب محمد حسام، معاون مباحث القسم من ضبط المدعو ب.ن وشهرته " فرخة "، ويبلغ من العمر 27 عامًا، وعاطل، والسابق اتهامه في عدد 6 قضايا مشاجرة وسلاح، وسرقة، وقتل، وبحوزته فرد خرطوش، وكمية من الطلقات، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد البلطجة، والدفاع عن النفس، وتحفظت النيابة على المضبوطات لاستكمال التحقيق.

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