قرر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية والإدارة المحلية، اليوم، تعيين خالـد فــوزي فــؤاد ابراهيـم، رئيس لحي ثان المحلة، وماجد عامر على عامر، رئيس لحي أول طنطا، ضمن حركة تغييرات قيادات شاملة بالإدارات، ومجالس المدن المحلية على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة التنمية المحلية على ضخ دماء جديدة فى حركة التنقلات، والتعيينات، والاستفادة من خبراتهم فى تطوير العمل بالمراكز، والمدن، والعمل على تلبية كافة احتياجات المواطنين، وحل مشكلاتهم في أسرع وقت .

كما تقرر تعيين هشام أحمد علي شادي، في منصب سكرتير عام محافظة الغربية، خلفًا للواء طلعت منصور، السكرتير العام السابق.

وتأتي هذه التغييرات بعد تعيين هشام السعيد، محافظًا جديدًا لمحافظة الغربية، خلفًا للواء أحمد ضيف صقر ضمن إعلان حركة المحافظين الأخيرة.