"صاحبة السعادة" و"معكم.. منى الشاذلي" و"لايف من الدوبلكس"، برامج لاقت نجاحًا كبيرا على شاشة "Cbc" فكل برنامج منه له طابع خاص، ما بين الكوميديا والنوستالجيا، ويجد المشاهد مساحة له في أحد هذه البرامج يتنفس من خلالها.

بعد فترة غياب، تعود هذه البرامج في شكل جديد، حيث تنطلق مواسم جديدة، عبر شاشة "Cbc"، خلال الشهر الجاري، ترصدها "الوطن" في التقرير التالي:

وتعود الإعلامية منى الشاذلي، لتقديم برنامجها "معكم" عبر قناة "Cbc"، بعد انتهاء فترة إجازتها السنوية، إذ تنطلق الموسم الجديد اعتبارا من يوم 12 من شهر سبتمبر الجاري، ويظهر البرنامج في شكلٍ جديد، من خلال تغيير الديكور بالكامل، ومن المقرر الانتهاء منه يوم 5 سبتمبر، كما أن "فورمات" البرنامج لن يطرأ عليها تغييرات تقريبا.

وتُقدم الفنانة إسعاد يونس موسمًا جديدًا من برنامج "صاحبة السعادة" عبر قناة "Cbc"، اعتبارًا من يوم 10 من شهر سبتمبر، إذ يجري تصوير حلقات جديدة، خلال الفترة القليلة المقبلة، فالبرنامج يبحث عن الهوية المصرية من خلال العودة إلى ما كان يحدث في الماضي بشكل يجمع بين الجدية وخفة الظل.

وقال مصدر داخل برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي تقدمه الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، إن فريق العمل يعقد اجتماعات مكثفة في الفترة الحالية، بشأن الاستعداد للموسم الجديد، الذي ينطلق في شهر سبتمبر، على قناة "Cbc"، حيث لم يتحدد الموعد النهائي لانطلاقه بعد.

وذكر أن الموسم الجديد لا زال في مرحلة التحضيرات النهائية، حيث إن التصوير يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، كما لم يتحدد بعد، الموعد النهائي لعرض البرنامج، مشيرا إلى أن الموسم يظهر في شكلٍ مختلف مع استحداث فقرات جديدة.