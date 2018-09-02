قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، بمعاقبة 7 متهمين من أسرة واحدة، بالسجن 7 متهمين مُددا تراوحت ما بين عامين إلى 15 عاما، لإدانتهم بالشروع فى قتل عامل، فى مركز الصف، عام 2016.

وعوقب متهمان حضوريا بالحبس لمدة عامين، بينما عاقبت المحكمة 5 آخرين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما. وصدرت الأحكام برئاسة المستشار محمد عوض الله وعضوية المستشارين عمرو وحيد وخالد الشلقامى.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم، وأسندت إليهم ارتكاب جرائم الشروع فى قتل المجنى عليه "عبد القادر.ع"، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص، بسبب خلافات بينهم.

وكشفت التحقيقات ان المتهمين أطلقوا النار صوب المجنى عليه وطعنوه بالاسلحة البيضاء، مما أحدث به اصابات أوردها التقرير الطبى الذي أطلعت عليه المحكمة.