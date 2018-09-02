نشرت الراقصة دينا صورة لها رفقة سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان، خلال تواجدهم في حفل زفاف بالساحل الشمالي.

يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب، أحيت الحفل.