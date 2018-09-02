قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار منع مرور سيارات النقل على الدائري من السادسة صباحا حتى منتصف الليل، اعتبارا من منتصف الشهر الجاري، تم اتخاذه في إطار متابعة المهندس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لمنظومة النقل الذكي.

وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدائري الإقليمي هو طريق لدية إمكانات لاستيعاب النقل وتوفير السيولة المرورية للدائري القديم، موضحا أن القرار جاء لتحويل النقل إلى الدائري الإقليمي الجديد، لاعتباره جديدا ويتحمل هذه الحركة المروية الكثيفة.

وتابع: "يمكن استخدام الخط الساخن أو تبليغ أقرب نقطة شرطة عند ظهور أي تجاوزات، ووزارة الداخلية تتولى إحكام السيطرة لتطبيق القرار".