قرر الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط تعيين مدير التصوير السينمائي الدكتور سمير فرج مديرا عاما للدورة الـ 34 للمهرجان، والتي تنعقد في الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل، وذلك للعام الثاني على التوالي بعد أن حققت الدورة 33 نجاحا كبيرا.

ويعد الدكتور سمير فرج قامة سينمائية كبيرة واسما لامعا في مجال التصوير السينمائي له باع طويل في المجال السينمائي ليس في التصوير فقط بل وفي الإنتاج والتدريس، حيث قام بتصوير وإنتاج أكثر من 150 فيلما وعملا فنيا مع كبار النجوم والجيل الجديد.