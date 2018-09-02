أبلغت إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إسرائيل، اليوم، بأن واشنطن ستسمح لدول الخليج بالاستمرار فى ضخ الأموال لسد عجز منظمة «الأونروا» لغوث اللاجئين الفلسطينيين هذا العام فقط، بعد تجميد أمريكا جزءاً كبيراً من مساهمتها فى موازنة المؤسسة الدولية.

وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أن البيت الأبيض وضع «شروطاً على الدول التى تنوى التبرع، ومن بينها: تعريف اللاجئ، ومناقشة تفويضها فى خطوة متدرجة ستؤدى لانهيار الأونروا ونقل خدماتها إلى منظمات أخرى».

ووفقاً لتقرير القناة، فإن إدارة «ترامب» قررت خفض المساعدات الاقتصادية إلى الأمم المتحدة، وإنفاقها على الجهود المبذولة لحل الصراع الإسرائيلى - الفلسطينى. وميدانياً، أعلنت الإدارة العامة للمعابر فى السلطة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلى قرر إغلاق معبر كرم أبوسالم جنوب شرق غزة 7 أيام متفرقة خلال سبتمبر الحالى، على خلفية الأعياد اليهودية.

«كيرى» فى «مذكراته» المرتقبة: «نتنياهو» كان مغلوباً على أمره فى حرب 2014

وكشف وزير الخارجية الأمريكى الأسبق، جون كيرى، عن جوانب من علاقاته مع رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، فى مذكراته الذى ستصدر الثلاثاء المقبل، ونشرت قناة «روسيا اليوم» مقتطفات منها، أمس، قائلاً إنه صُدم بمظهر الأخير أيام الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2014، ووصفه بأنه كان «مغلوباً على أمره، ويفتقد الحيوية والتبجح الذى يتميز به عادة»، على حد قوله.