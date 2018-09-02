أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مع المسؤول الأمريكي عن الملف السوري جيمس جيفري في القدس، الأحد، محادثات تناولت الأوضاع في سوريا وإيران، كما أفاد مكتب نتانياهو.

وأورد بيان إن نتانياهو بحث مع جيفري "الوضع في سوريا والجهود المشتركة لوقف الإرهاب والعدوان الإيراني".

وقبل الزيارة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إن جيفري، يرافقه المبعوث الأمريكي الخاص الى سوريا جويل ريبورن، سيناقش "الحفاظ على أمن إسرائيل مع مواجهة نشاط إيران المزعزع للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".

وقالت الوزارة إن جيفري وريبورن سيتوجهان إلى الأردن وتركيا، حيث سيؤكدان موقف الولايات المتحدة المعارض للهجوم العسكري في إدلب.

وأضافت أن الرجلين سيتطرقان كذلك أثناء جولتهما إلى"مزاعم روسيا الخادعة المتعلقة بوجود خطط دولية لشن هجوم بالأسلحة الكيمائية في سوريا".