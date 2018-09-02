قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن كرة القدم في الأساس تزيد من الدخل القومي لبعض الدول، وأن هناك أفراد تستفاد من الاستثمار في الرياضة وضخ أموال في الرياضة لتحقيق عائد اقتصادي.

وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، على قناة "دريم"، اليوم، أن هناك خطورة على بعض البلدان التي تمتلك تحديات في الصحة والإسكان وتحاول الصعود إلى المستقبل بطريقة جيدة، ليظهر تحول رأس المال إلى الرياضة عن زيادة أسعار الأندية والبيع والشراء وعدم قدرة الشركات الوطنية على الدخول في الاستثمار .

وأشار إلى أن "هناك خطورة اجتماعية وأخلاقية ومهنية ونفسية وإنسانية كبيرة، نتيجة أن نجم المجتمع لاعب كرة قدم وأن هذا يؤثر على القيم في المجتمع"، وإذا كانت الدولة متقدمة فان هذا ليس خطر، ولكنة خطر على الدول التي في طور البناء والتقدم، حيث أن تكون القدوة الحقيقة مثل مجدي يعقوب وأحمد زويل، أفضل من أن يصبح القدوة لاعب كرة.

وتابع :" مشكلة شركة فيت ظهرت في الآونة الأخيرة وتراجعت أسهم فيت وتواجد مشاكل من خلال تسريح العمال وإضرابات العمال وتقشف الشركة، رغم أن الشركة حصلت على جائزة أفضل سيارة في العالم 20 مرة".

وأشار إلى أن رأي العمال في شركة فيت يختلف مع إدارة الشركة التي تحركت في خطوة مفاجئة وهي شراء رونالدوا من إسبانيا على الرغم من تقشف هذه الشركة، مضيفًا :" نقابة العمال الشركة قالت في تصريح رسمي يجب على شركة فيت الاستثمار في عمالها من أجل تعزيز مواردها ، الاستثمار في ألف شخص أفضل من الاستثمار في شخص واحد".