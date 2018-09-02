أسفر حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل قرب كافتيريا السوهاجي بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة محافظة بني سويف، اليوم، عن مصرع شخصين بينهم مدير عام بـ"بترول السويس"، وإصابة 3 من أبنائه، بالإضافة إلى جثة لشخص مجهولة الهوية.

على الفور، انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى مكان الحادث وجرى نقل جثتين إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، وهم سيد صبرة، 55 سنة، مدير عام ببترول السويس، وجثة مجهولة الهوية.

وتبين أن المصابين هم: داليا سيد صبرة، 19 سن، طالبة في كلية طب أسيوط، ومصابة اشتباه ما بعد الارتجاج، وشقيقتها دينا سيد صبرة، 23 سنة طبيبة، مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج، وشقيقهما محمود سيد صبرة، طبيب ، 30 سنة، ومصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، ونقلوا لمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج.