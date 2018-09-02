قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن عدد الحالات التى استفادت من خدمات الخط الساخن «16023» لعلاج مرضى الإدمان خلال السبعة أشهر الأولى من هذا العام، بلغت 59 ألف مريض ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 22 مركزاً فى 12 محافظة، بجانب عدد كبير من الاتصالات التى تلقاها الخط الساخن، والتى تنوعت ما بين مكالمات للمتابعة، وأخرى للمشورة، مشيرة إلى أن نسبة المتصلين من الذكور 94.4%، بينما بلغت نسبة الإناث 5.6%.

وأضافت «والى» فى بيان اليوم أن «النتائج الخاصة بالمكالمات الواردة للخط الساخن طبقاً لأكثر المحافظات اتصالاً، كشفت أن محافظة القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى، حيث بلغت نسبة المتصلين منها 33.7% تليها الجيزة بنسبة 22.5%، ويرجع ذلك إلى سهولة الاتصال والقرب المكانى للمستشفيات الشريكة مع الخط الساخن لراغبى العلاج من مواطنى المحافظتين».

وأوضحت «والى» أن وسيلة التعرف على الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان من خلال التليفزيون جاءت بنسبة 64% لتحتل النسبة الأكبر من المتصلين، بسبب قيام الصندوق بعمل حملات كبيرة فى وسائل الإعلام، يليه الإنترنت بنسبة 19%، من خلال مبادرات التوعية على الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين للصفحة واستقبال الحالات الراغبة للعلاج.

وأوضحت وزيرة التضامن أن «الخط الساخن قام بتطوير برامج الدمج المجتمعى للمتعافين، حيث يتم تدريب المتعافين مع مجلس التدريب الصناعى بوزارة الصناعة على حِرف تحتاجها سوق العمل، مثل صيانة التكييف، وصيانة أجهزة التليفون المحمول، وأعمال الكهرباء، كما ضم الخط إلى خدماته علاج فيروس‪ سى بين مرضى الإدمان».

وأشارت الوزيرة إلى أنه «تم وضع برنامج متكامل للتأهيل الاجتماعى يتضمن دوريات رياضية وأنشطة فنية ورحلات للمتعافين، كما تم إطلاق أول دبلوم مهنى متخصص على مستوى الشرق الأوسط للإخصائيين النفسيين والاجتماعيين فى مجال علاج الإدمان بالتعاون مع كلية الآداب بجامعة القاهرة لإعداد وتأهيل الكوادر فى هذا المجال، وقام الخط الساخن بالتعاون مع الأمم المتحدة بتنظيم العديد من ورش عمل بشأن المعايير الدولية فى العلاج من الإدمان، وآليات تطوير علاج الإناث، وضمان الجودة فى تأهيل المدمنين، وتطوير الاستراتيجيات العلاجية».

«عثمان»: «الترامادول» يحتل المرتبة الأولى بين المواد المخدرة.. يليه الحشيش ثم الهيروين

ومن جانبه، كشف عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، فى البيان، عن «ارتفاع معدل تعاطى عقار الترامادول ليحتل المرتبة الأولى بين المواد المخدرة بنسبة 60%، يليه مخدر الحشيش بنسبة 52.4%، ثم الهيروين بنسبة 29.5%، ويحتل الأستروكس والفودو المرتبة الرابعة بنسبة 25.8%». ولفت «عثمان» إلى أن «23.7% من الحالات هم من قاموا بالاتصال بأنفسهم، إيماناً منهم بأهمية تلقى العلاج، الذى يتميز بالسرية التامة ومجاناً، كما تشير بيانات المتصلين بالخط الساخن إلى انخفاض سن التعاطى بصورة ملحوظة، وفى سن مبكرة، حيث إن نسبة 4% بدأوا من سن أقل من 15 عاماً، بينما بلغت نسبة الفئة العمرية من 15 إلى 20 سنة 40.2%، وهى تعتبر أعلى مرحلة عمرية لنسب التعاطى».