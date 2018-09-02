أصيب سائق ومساعده في انقلاب سيارة نقل محملة بالعسل على الطريق الزراعي السريع أمام مدينه قها، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قها العام وإعادة الحركة المرورية مرة أخرى.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالحادث، فانتقل المقدم إسماعيل خطاب، رئيس مباحث قسم قها، والنقيب محمد رشوان، معاون المباحث، وبالمعاينة تبين انقلاب سيارة نقل محملة بعسل نحل في اتجاه بنها إلى القاهرة.

وأسفر الحادث عن إصابة السائق، 25 سنة، ومساعدة، 20 سنة، بإصابات بالغة وجرى إزالة صفائح العسل من على الطريق الزراعي، وعودة حركة المرور إلى طبيعتها مرة أخرى.