أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم القرار رقم 165 لسنة 2018 بشأن تسعير واستلام وتخزين الأرز الشعير للموسم المحلي 2018.

وحدد القرار أسعار شراء الأرز الشعير المنتج محليا موسم 2018 الذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين ، بالنسبة للأرز رفع الحبة بسعر 4400 و4450 و4500 جنيه/طن، ودرجة النظافة، 94% و96% و98%، على الترتيب.

وبالنسبة للأرز عريض الحبة حدد القرار سعر الطن 4600، و4650، و4700 جنيه/طن درجة النقاوة 94% و96% و98% على الترتيب، وذلك بالنسبة لجميع الأصناف المنزعة محليا، ويتم إضافة علاوة 50 جنيه لطن الأرز الشعير بنسبة رطوبة 12%.

وذكر القرار تشكيل اللجان المختصة ودرجة نقاوة الأرز وجهات التسويق والشراء، وحظر تداول الأرز " الشعير – الأبيض" في المحافظات الحدودية إلا بعد موافقة وزارة التموين " مديرية التموين المختصة".