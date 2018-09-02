أكد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "مصر الثورة"، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين القاهرة وبكين في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، وتفتح آفاق استثمارية جديدة.

ووصل الرئيس السيسي إلى الصين السبت الماضي في زيارة تستغرق 4 أيام يُجري خلالها مباحثات مهمة مع كبار المسؤولين الصينيين ويشارك في قمة منتدى التعاون الصينى الإفريقي الذي المنعقد يومي 3 و4 سبتمبر الجاري.

وأوضح "أبوالعطا"، لـ"الوطن"، أن الزيارة تدعم بقوة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين من أجل تنمية أكبر خلال الفترة المقبلة، وخصوصًا أن بكين تعد أكبر شريك تجاري للقاهرة وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قرابة 11 مليار دولار.

وتعد الزيارة هي الـ5 للرئيس السيسي منذ توليه حكم مصر في 2014 إلى الصين، سبقها 4 زيارات أسفرت نتائجها عن تطوير كبير فى مسيرة العلاقات بين البلدين.

وشدد رئيس حزب "مصر الثور"، على أن تبادل الزيارات بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني والتشاور الدائم بينهما يهدف لخدمة قضايا البلدين ودعم مسيرة الأمن والتنمية والاستقرار بين دول العالم، ويؤكد قوة ومتانة العلاقات بينهما.

وتعود العلاقات الدبلوماسيه الرسميه بين البلدين إلي عام 1956، لتصبح مصر أول دولة عربية وإفريقيه تقيم علاقات دبلوماسيه مع دولة الصين.

ويتضمن برنامج عمل الرئيس السيسي غدًا، المشاركة في قمة منتدى الصين إفريقيا، وسيعقد لقاء مع ممثلى كبرى الشركات الصينية لمناقشة أوجه التعاون المشترك وسبل زيادة استثماراتهم في مصر.