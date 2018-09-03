أول تعليق لوزير النقل حول منع مرور سيارات النقل على "الدائري"

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن قرار منع مرور سيارات النقل على الدائري من السادسة صباحا حتى منتصف الليل، اعتبارا من منتصف الشهر الجاري، جرى اتخاذه منذ فترة طويلة وليس بجديد، مطالبا الإعلام بالتوعية بالالتزام بتلك التعليمات.

وأضاف "عرفات"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري: "الخطة تقتضي نقل سيارات النقل الكبيرة من الطريق الدائري القديم إلى الطريق الدائري الإقليمي، حفاظا على أرواح الناس لما تسببه تلك السيارات من حوادث".

وأشار وزير النقل إلى أن الطريق الدائري الإقليمي يتألف من 4 حارات وهو طريق حر، مؤكدًا أن هناك 20 كيلو متر زيادة فقط في سير سيارات النقل على الدائري الإقليمي بدلا من الطريق الدائري.