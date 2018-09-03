ضبط رجال الإدارة العامة للوارد بجمارك بورسعيد، ومباحث موانئ بورسعيد، بالتنسيق مع إدارة المخدرات، طني حشيش، ومواد مخدرة داخل مستلزمات منزلية "منضدات مكواة"، قادمة برسم الوارد من سوريا إلى ساحة الصادر بميناء غرب بورسعيد.

كانت معلومات قد وردت إلى السيد حسن، مدير إدارة المنافذ الجمركية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية "عمليات- التزام"، ومباحث ميناء بورسعيد برئاسة العقيد شريف بدوي، رئيس مباحث موانئ بورسعيد، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المخدرات برئاسة الرائد أحمد جمال رئيس مباحث المخدرات، بناء على إخبارية مشتركة ومذكرة معلومات مقدمة من العقيد عمرو مجدي، وكيل مباحث موانىء بورسعيد، والعقيد ياسر السنبارى رئيس المباحث، والنقيب محمد العفني معاون المباحث، وخالد عبدالمحسن بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي "عمليات- التزام"، وأحمد درويش مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي "التزام"، ومباحث ميناء بورسعيد بوجود معلومات مفاداها اعتزام شركة "ا. ل. ا" إخفاء كمية من المواد المخدرة والممنوعة داخل مشمول البوليصة رقم "SGL922556" حاوية رقم "MRKU2840380" قادمة من سوريا بيان جمركي رقم 5328 لسنة 2018، والصنف الوارد عبارة عن مستلزمات منزلية، وتم تشكيل لجنة جمركية أمنية مشتركة بمجمع 83 لتفتيش الحاوية من خالد عبدالمحسن، وعلاء السيد مديري الإدارة، وأحمد الدياسطى مدير الحركة، وأحمد عبدالقادر بالأمن الجمركي، وجمال عباس مأمور الحركة، ومحمد يوسف مراجع الحركة، وحسن المصري مشرف الحركة، وطارق حسن رئيس قسم المكافحة، حيث تبين وجود طربة من مادة بنية اللون يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش، بوزن يزيد عن 2.7 طن وحوالي 25 كيلو جرام من مخدر الـ"آيس"، وكمية كبيرة من أقراص "الكيبتاجون" المخدر، يجري الحصر الكميات النهائية عقب الكشف والحصر النهائي مخفاة داخل ترابيزات "تجاويف المكواة"، ومغطاة بطبقة "أبلكاج"، وهي ممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها طبقا لقانون المخدرات رقم 182 لسنة 19860 وتعديلاته، وبالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وقرر السيد العوف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط والتحفظ علي المضبوطات، وإبلاغ الجهات المختصة.

يأتي هذا تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.