بعدما أدى 27 محافظا، و18 نائبا، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس الماضي، فى أول حركة محافظين بعد فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية ثانية، حدثت بعض البوابات الإلكترونية للمحافظات الأخبار والمعلومات الخاصة بالمحافظ الجديد، أما البعض الآخر فلم يحدث أي معلومات، لكن الملاحظة كانت في بدائية بعض المواقع الخاصة بالعديد من المحافظات سواء فيما يخص التصميم أو الجانب الخدمي الذي تقدمه.

"الوطن" بحثت في عدة بوابات إلكترونية للمحافظات، في جولة بعد عدة أيام من حركة المحافظين الجديدة، فكانت البداية من موقع محافظة دمياط، حيث كانت جميع الأخبار بلا استثناء على رئيسية الموقع تخص المحافظ السابق الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، لكن بالضغط على أيقونة "فيس بوك" للدخول على الصفحة الرسمية للمحافظة بموقع التواصل الاجتماعي، كان الحال مختلفا، فالصفحة مُحدثة بشكل دوري واحتوت على أخبار عديدة للدكتورة منال عوض ميخائيل، المحافظ الجديد.

ورغم أن البوابة الإلكترونية لمحافظة دمياط، نشرت السيرة الذاتية للمحافظ الجديد الدكتورة منال عوض ميخائيل، إلا أن قرارات المحافظ المنشورة في الأيقونة المجاورة لها ضمت قرارات المحافظ القديم.

بوابة إلكترونية لمحافظة أخرى، وهي محافظة المنوفية، ظهر التصميم بدائي بشكل كبير، فالسيرة الذاتية للمحافظ ما زالت خالية من أي معلومات أو اسم مثل محافظات أخرى كالقاهرة، التي اكتفى القائمون على موقعها بوضع صورة واسم اللواء خالد عبدالعال بدون أي معلومات عنه.

أما البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، فكانت أفضل من سابقتيها، ونظرا لأنها العاصمة فكان من اللازم عمل أيقونة تجعل الزائر يزور الموقع المستحدث باللغة الإنجليزية، الذي يعتبر في طور الاختبار، حتى الآن.

ويقول مالك صابر، خبير البرمجيات ونظم المعلومات، إن الأنظمة الإلكترونية الخاصة ببوابات المحافظات والمؤسسات الحكومية لا يتم تجديدها، ما يجعل المواطن يعزف عن زيارتها، وحال زارها لمرة واحدة لا يكررها لعدة أسباب أهمها الخدمة البطيئة بها.

وأضاف صابر لـ"الوطن"، أن الجانب المعلوماتي في البوابات الإلكترونية للمحافظات لا يوجد اهتمام به، حيث إنه من المفترض وجود مطورين متخصصين في المحافظة، وليسوا مجرد موظفين لتنقيح المحتوى وتطوير التصميم.

وأشار إلى أن معظم البوابات الخدمية لا تكون مصممة في الأساس لهذا الغرض، بل إن معظم المؤسسات الحكومية في مصر تستعين بشركات خاصة لهذا الغرض.

أما موقع محافظة الوادي الجديد، فكان من ضمن أفضل المواقع التي تم البحث خلالها، ليس من حيث التصميم فقط، بل من حيث الخدمات مثل، حجز الفنادق أو خدمات وزارة الشباب والرياضة والخدمالت الصحية والإسكان وخدمات التربية والتعليم، وتوعية المواطنين بشأن الفساد.

بوابة محافظة الإسكندرية لم يختلف تصميمها كثيرا عن محافظة القاهرة، فتحديث الأخبار أفضل من بوابات أخرى، حيث ربطت البوابة الإلكترونية بمواقع أخرى لإحياء المحافظة التي تعد العاصمة الثانية لمصر، إضافة إلى مقطع فيديو لأول لقاء بالمحافظ.

محافظة الإسماعيلية، تميزت بواباتها الإلكترونية بالتصميم الهادئ الذي استمد ألوانه من علم المحافظة، إضافة إلى الاهتمام بالجانب الخدمي، لكن السيرة الذاتية للمحافظ الجديد كانت قصيرة للغاية رغم تحديثها.