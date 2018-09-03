أعلنت السلطات الروسية أن شرطة موسكو تبحث عن مشتبه به في مقتل رجل أمن في محطة مترو كورسكايا.

وبحسب "سبوتنيك" جاء في التقرير: "اليوم في منتصف الليل بمحطة مترو "كورسكايا"، قام رجل مجهول الهوية بإطلاق النار على شرطي، الذي توفي متأثرا بجراحه، وتجري الشرطة أنشطة بحثية- عملية تهدف إلى العثور والقبض علي المجرم".

ووفقا للتقرير، جاءت مواصفات المشتبه به أنه "رجل ذو مظهر قوقازي أو آسيوي، يبدو عمره بين 40 و45 سنة، وطوله 160-165 سنتيمتر".

وأفاد مصدر في أجهزة الأمن، بأنه "أعلن في المدينة على خلفية البحث عن المشتبه به، عن خطة".

وأكدت كبيرة مساعدي رئيس لجنة التحقيق الروسية في موسكو، يوليا إيفانوفا، أن "المحققين يعملون في بمكان الحادث وأوضحت بأنه تم فتح قضية جنائية بواقعة الاعتداء على حياة رجل شرطة".