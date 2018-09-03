حكم على اثنين من صحافيي وكالة "رويترز"، الإثنين، بالسجن سبع سنوات بتهمة "المساس بأسرار الدولة"، بعدما أجريا تحقيقا حول مجزرة بحق الروهينجا المسلمين ارتكبها الجيش في بورما.

وقال القاضي يي لوين، أمام الحضور الذي ضم صحفيين ودبلوماسيين: "لقد حكم عليهما بالسجن سبع سنوات لكل منهما، بتهمة المساس بأسرار الدولة".

والصحافيان هما وا لون، 32 عاما، وكياو سوي أو، 28 عاما، وقد أوقفا في ديسمبر 2017، إذا أدينا بحيازة وثائق سرية مرتبطة بعمليات أمنية في ولاية راخين "شمال غرب بورما"، التي شهدت حركة نزوح كثيفة للروهينغا إثر حملة عسكرية.

وكان الصحفيان يحققان في مجزرة راح ضحيتها عشرة من مسلمي الروهينجا في قرية اين دين بولاية راخين، العام الماضي، خلال عملية عسكرية استهدفت مسلحين روهينجا.

وبعد أيام على توقيف الصحفيين، اعترف الجيش بأن جنودا وقرويين بوذيين قتلوا بدم بارد أسرى من الروهينجا في الثاني من سبتمبر 2017، وحكم على سبعة عسكريين بالسجن عشرة أعوام في إطار هذه القضية.