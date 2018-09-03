كشف مصدر مسؤول بوزارة النقل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيفتتح خلال أيام طريق القوس الشمالي الغربي بالدائري الإقليمى، الممتد من التقاطع مع طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي حتى التقاطع مع طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي بطول 57.5 كيلومتر، مشيرا إلى أن الطريق جاهز للافتتاح الرسمى، وأنه سيتم تنفيذ قرار تنظيم دخول الشاحنات إلى القاهرة الكبرى ومنع دخول المقطورات بالتزامن مع الافتتاح الرسمى للطريق.

وأكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن الوزارة أنهت أعمال تنفيذ طريق القوس الشمالى الغربى للدائرى الإقليمي بالكامل، وافتتح تجريبيا أمام حركة المرور منذ شهر تقريبا، لافتًا إلى أن هذا الطريق مخطط افتتاحه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن الطريق الدائري الإقليمي البالغ حوالى 400 كيلومتر، يحل أزمة المرور فى محافظة المنوفية بنسبة تفوق الـ80%.

وأوضح عرفات لـ"الوطن"، أنه مع افتتاح القوس الشمالى الغربى ستجني الدولة ثمار هذا الطريق الذى يعتبر أهم مشروع مروري في آخر 4 سنوات مضت، حيث سيربط هذا الطريق كافة المحاور والطرق الرئيسية، كما سيساهم فى تنظيم حركة النقل الثقيل والشاحنات الداخلة إلى القاهرة الكبرى، وبالتالي تخفيض الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبرى.

وأضاف أن القوس الشمالي للطريق الدائري الإقليمي الشرقي الذي تم افتتاحه والغربي بطول 90 كم، يمثل جزءًا مهمًا من الطريق الذي يربط جميع المحاور الطولية السريعة والرئيسية المتجهة من وإلى إقليم القاهرة الكبرى، منوها إلى أن الطريق الدائري الإقليمى بأكمله يخدم 15 محافظة، ويهدف لربط الطرق الرئيسية لهذه المحافظات، ويسهم في تخفيف الحركة المرورية العالية على الطريق الدائري الحالي حول القاهرة الكبرى بنسبة 50%، وأنه تم تصميم وإنشاء الطريق ليكون بمواصفات الطرق الحرة وعزله عن الكيانات الجانبية.

ولفت عرفات إلى أن الطريق له انعكاسات إيجابية خاصة بتوفير وقت الرحلة وانخفاض معدل المحروقات، بما ينعكس إيجابًيا على البيئة، وتقليل الانبعاثات الكربونية وخفض تكاليف التشغيل.

من جانبه، أكد اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، أنه مع افتتاح القوس الشمالى الغربي للدائري الإقليمي رسميا، سيتم البدء في تطبيق قرار منع دخول المقطورات إلى القاهرة الكبرى مع قصر دخول الشاحنات، وسيارات النقل الثقيل التى بلا مقطورات خلال الفترة من 11 مساءً حتى 6 صباح اليوم التالي، وعدم السماح بدخول القاهرة فى باقى الأوقات سوى سيارات النقل التى تحمل حمولات تقل عن 4 طن، لافتا إلى أن تطبيق هذا القرار سيساهم فى خفيض التكدسات والكثافات المرورية على الدائرى القديم والقاهرة الكبرى.

وأوضح ترك لـ"الوطن"، أن تكلفة تنفيذ هذا الطريق وصل لـ6 مليارات و5 ملايين جنيه، شاملة تعويضات الأهالى التى تم نزع ملكيتها خلال أعمال تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن الهيئة تعاقدت مع الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لإدارة وتشغيل وصيانة هذا الطريق بعد افتتاحه، مقابل الحصول على 50% من إيراداته.

وأكد أنه تم مراعاة إنشاء مراكز ومحطات خدمة على جانبى الطريق من محطات تموين ووقود وكافتريات، ونقاط إسعاف وتمركز أمنى لخدمة المسافرين وتأمين الطريق، تنفيذأ لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي.