تطلق فضائية "إكسترا نيوز"، بثا مباشرا لفعاليات منتدي "الصين- أفريقيا" بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بكين، والتي بدأت بكلمة الرئيس الصيني شي جين بينج.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى بكين فجر السبت، في زيارة تستغرق 4 أيام، يجري خلالها مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينج وكبار المسؤولين، كما يشارك أيضا في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي المقرر انعقاده يومي الثالث والرابع من سبتمبر الجاري.

وغادر الرئيس السيسي القاهرة، الخميس، في جولة خارجية لعدد من الدول، بدأت بمملكة البحرين، التقى خلالها الملك حمد بن عيسى وعدد من الأمراء والوزراء وكبار المسئولين البحرينين، ثم توجه إلى الصين للمشاركة في منتدى "الصين-أفريقيا" بالعاصمة بكين، ويلتقي خلال الزيارة الرئيس الصيني لبحث أوجه التعاون بين البلدين، وسيختتم جولته الخارجية بزيارة للعاصمة الأزوباكستانية طشقند.