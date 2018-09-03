استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم، طيلة 5 أيام، وجاءت الأسعار كالتالي:

عيار 24 بـ695 جنيهًا.

عيار 21 بـ608 جنيهات.

عيار 18 بـ521 جنيهًا.

عيار 14 بـ405 جنيهات.

عيار 12 بـ347 جنيهًا.

الأونصة بـ21.610 جنيه.

الجنيه الذهب بـ4.864 ألف جنيه.