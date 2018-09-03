أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، وفاة حالة جديدة من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 68.

فيما أشار الدكتور عمرو قنديل المستشار الطبي لمصر بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية، إلى أن حالة الوفاة لحاج يدعى محمد إسماعيل عبدالعال حمودة، 64 عاما، من محافظة سوهاج، توفي بالمدينة المنورة، ويتبع حج التضامن.

وأكد قنديل، في بيان، أن الحالة توفيت إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، مشيرا إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغا بالوفاة، لافتا إلى التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.