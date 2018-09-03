قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، إن مصر حينما نجحت في هزيمة إسرائيل عام 1973، كان ذلك بفضل الجندي والمقاتل المصري، رغم تفوق الجانب الإسرائيلي علينا في الأسلحة، والتدريب، والإمكانيات المادية الموجودة لديها، مضيفاً: "ومع ذلك انتصرنا في الحرب".

وأضاف "التراس"، في كلمة له على هامش احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة المنعقدة حالياً في "الهيئة"، أن دراسة وتحليل نتائج وسر نجاح مصر في حرب أكتوبر أكدت جميعها أنها كلها كانت متوقفة على نوعية الجندي المصري.

ولفت إلى أن أحد القادة الإسرائيليين قال عقب الحرب إن إسرائيل لن تدخل في صراع مسلح مرة أخرى مع مصر، ولكن ستجعل شعبها غير قادر على حمل السلاح، مشيرا إلى أن إسرائيل طالبت مصر بهدم المواقع العسكرية الخاصة بهم حتى لا يكونوا نقطة إذلال لهم، وتبقى نقطة عيون موسى، وتبة الشجرة.

ولفت إلى أنه دخل إحدى المواقع على قناة السويس، وكانت على الساتر الترابي على قناة السويس، وكانت درجة ميل الساتر الترابي حادة حتى لا تستطيع مركبة أن تتجاوزه، وكان بارتفاع عمارة من 7 أدوار، بالإضافة لوجود حقول ألغام.

وأوضح أن الساتر الترابي كان يتواجد عليها "مصاطب دبابات"، ثم دشمة الموقع المحصنة بسمك خرساني 6 متر، ما يعني أنه لا يوجد قنبلة تمتلكها مصر تستطيع أن تؤثر عليها.

وتابع: "الدشم كان يتواجد بها أكل وشرب يكفي 6 أشهر، وكان يتواجد بها أثقل مدفع في العالم وقتها، وكنا نسميه أبو جاموس، وهو مدفع موضوع على سكة حديد، ليخرج المدفع ليضرب، ومستحييل تضربه، ولكن من اقتحم الموقع هو الجندي المصري".