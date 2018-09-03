قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة عابدين تأجيل محاكمة نجل الفنان الراحل المرسي أبو العباس، بتهمة قتل زوجته وطفلتيه، لجلسة 6 نوفمبر المقبل، لحضور محاميه وسماع شهود الإثبات، مع استمرار حبسه على ذمة القضية.