بدأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة برئاسة المستشار معتز خفاجي، أول جلسات محاكمة 28 متهمًا، بينهم إعلاميين ومقدمي برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، والمقيدة تحت رقم 1102 لعام 2017، حصر أمن الدولة العليا "طوارىء".

وفي بداية الجلسة، تلا ممثل النيابة العامة، قرار الاتهام، أنه في عضون عامي 2017 و2018، أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها، ومنع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، أنه أسس جماعة المجلس المصري للتغير للتحريض ضد موْسسات الدولة، وأمدوا جماعة إرهابية بمعلومات مادية بالأموال مع علمهم بما تدعو إليها تلك الجماعة، والمتهمون جميعًا روجوا لأغراض تلك الجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي.