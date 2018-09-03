أعلن الإعلامي أحمد يونس مقدم برنامج "كلام معلمين" على إذاعة "9090" عن تنظيم ورشه عمل مجانيه يقدمها حسام هيكل على مدار يومين متتاليين لمستمعي برنامج "كلام معلمين".

وتعتمد هذه الورشة على الأسس الصحيحة لتأهيل الشباب في سوق العمل المصري، وذلك عن طريق تحديد احتياجات الشباب أنفسهم في المقام الأول.

من جانبه أكد "يونس" على حرصه الدائم على تنظيم ورشات مجانية لمستمعي البرنامج في شتى المجالات المختلفة، وبشكل دوري لمساعدتهم في تحقيق أحلامهم وتحديد أهدافهم خاصة وأن البرنامج يخاطب دائماً فئة الشباب بصفة خاصة.

برنامج "كلام معلمين" يقدمه أحمد يونس على راديو "9090"، ويذاع في منتصف الليل من الأربعاء للسبت.