سلم جهاز شؤون البيئة في وسط الدلتا، 90 معدة لشباب محافظة كفرالشيخ، بقيمة إيجارية رمزية، وذلك من أسطول معدات وزارة البيئة من مفارم وجرارات ومكابس، بهدف جمع وكبس وتشوين وفرم قش الأرز خلال إدارة المنظومة بفكر التنمية المستدامة، والاستفادة القصوى من القيمة المضافة لمخلف قش الأرز وتحويله إلى مادة ذات قيمة تجارية.

وقال المهندس أيمن شتا، رئيس قطاع شؤون الفروع الإقليمية ورئيس الإدارة المركزية بجهاز شؤون البيئة بوسط الدلتا، إن تلك المعدات تهدف للاستفادة القصوى من القيمة المضافة لمخلف قش الأرز وتحويله إلى مادة ذات قيمة تجارية وتضاعف الطلب عليه، وبالتالي توفير فرص عمل للشباب والحفاظ على الصحة العامة للمواطن.

ووجه الدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذي بجهاز شؤون البيئة في الوزارة، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بغرف عمليات الفروع الإقليمية لمواجهة السحابة السوداء، وقامت غرفة عمليات الإدارة المركزية بجهاز شؤون البيئة بطنطا، بعمل تشكيلات لجان مرور ميداني محاور على المناطق، التي يجري بها حصاد لمحصول الأرز بمحافظة كفرالشيخ.