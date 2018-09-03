أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، اليوم، حالة التأهب والاستعدادت القصوى، لبدء حصاد موسم جني القطن الجديد على مستوى الإدارات والجمعيات الزراعية، بقرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات.

صرح بذلك المحاسب علي بيومي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، لافتا إلى أنه أعطى توجيهاته إلى مساعديه ومدير الإدارات والجمعية الزراعية، بضرورة تجهيز المخازن ومراكز التجميع استعداد لاستلام أطنان من محصول القطن من المزارعين أولا بأول حفاظا على جودة المحصول.

كما أصدر وكيل الوزارة توجيهاته، بتشكيل لجنة من قسم الرقابة والمتابعة للتنسيق مع الجهات التنفيذية بمجالس المدن والجمعيات الزراعية كافة، سعيا في تذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين من خلال حصر الكميات الموردة من جني المحصول.

وأشار بيومي إلى أن الحكومة وضعت حدود وجدول زمني لتسلم محصول القطن الجديد، حفاظا بموجب تحديد سعر القنطار الواحد مقابل 2650 جنيه بموجب الاتفاق على مواعيد التسلم حسب جودة المحصول بشكل كامل.

كما شدد وكيل الوزارة أنه بناءا على توجيهات من اللواء المهندس هشام السعيد محمد محافظ الغربية الجديد بأهمية العمل والتزام كون محصول القطن يعد ثروه الذهب الأبيض في صناعات الغزل والنسيج الوطنية.