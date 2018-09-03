تقيم أسرة قناة دريم احتفالاً كبيراً بمناسبة مرور عشر سنوات علي انطلاق برنامج الطبعة الأولى.

وقال الكاتب السياسي أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية ومقدم البرنامج إن برنامجه الطبعة الأولى الذي انطلق في عام 2008 أكمل عشر سنوات هذا العام 2018.

وقررت أسرة قناة دريم عمل احتفالية كبيرة بهذه المناسبة ستتضمن دعوة عدد كبير من النخبة الإعلامية والسياسية كما ستشهد حضور نخبة من كبار العلماء والمفكرين والأدباء.

وأضاف المسلماني: "لقد ساندت قناة البرنامج منذ اللحظة الأولى وكان للدكتور أحمد بهجت والمهندس أسامة عزالدين والدكتور محمد خضر والمخرجين أكرم فاروق وأشرف طاهر وفريق العمل دور كبير في قوة ومكانة البرنامج.. إنني سعيد للغاية بما حققه برنامج الطبعة الأولي مصريا وعربياً.. وقد سمعت بنفسي ثناءً وتقديراً من قادة كثيرين سبق أن التقيتهم.. منهم الملك سلمان عاهل السعودية والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن والملك حمد بن عيسي عاهل البحرين والشيخ محمد بن زايد نائب رئيس الإمارات والشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة وكذلك الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الفلسطيني محمود عباس وررئيس الوزراء الفلسطيني السابق إسماعيل هنية ورئيس وزراء موريتانيا يحيي ولد حدمين".

يذكر أن برنامج الطبعة الأولى هو أول برنامج متخصص في التحليل السياسي، وحظى بجماهيرية واسعة طيلة العقد الفائت وفي عام 2010 فاز بجائزة أفضل برنامج سياسي في مصر.