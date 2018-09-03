قال المهندس أيمن شتا، رئيس الإدارة المركزية بوسط الدلتا، إنه استقبل 53 طلبًا من محافظة كفر الشيخ حتى الآن، ومعاينة وفتح 44 موقعًا لتجميع قش الأرز مطابقين للاشتراطات حتى الآن، بأكبر مراكز فى مساحه زراعه محصول الأرز بالمحافظة، بعد تسليم معدات للشباب باسعار رمزية.

يأتي ذلك ردًا على التوجيه الصادر من الدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذي بجهاز شؤون البيئة في الوزارة، لقطاع شؤون الفروع الإقليمية، والإدارة المركزية بجهاز شؤون البيئة بوسط الدلتا، بفتح استقبال طلبات الشباب للتقدم لفتح مواقع لتجميع قش الأرز كمتعهدين مقابل دعم مالي قدره 50 جنيهًا للطن من وزارة البيئة.