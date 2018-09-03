انطلق ماراثون الجري، ضمن فعاليات حملة الحد من انتشار الأمراض غير المعدية، التي نظمتها كلية الطب بجامعة الفيوم، بالتعاون مع التحالف المصري، اليوم، داخل الجامعة.

وشهد الأستاذ الدكتور خالد إسماعيل، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الأستاذ الدكتور أشرف عبدالحفيظ رحيل، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الأستاذ الدكتور خالد الخشاب، عميد كلية الطب، والأستاذ الدكتور عاصم العيسوي، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وسوزان عبدالقادر، مدير عام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم.

تأتي الحملة، في إطار الأسبوع الدولي الذي دعت إليه منظمة الصحة العالمية، والتحالف الدولي ضد الأمراض غير المعدية، خلال الفترة من 3 إلى 8 سبتمبر الجاري، متزامنة مع اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

واستهدفت الحملة أمراض القلب والأوردة، والسرطان بأنواعه، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، وداء السكري وزيادة الوزن.