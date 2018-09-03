تعهّد الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الإثنين، بتقديم 60 مليار دولار لتمويل مشاريع تنمية في أفريقيا على شكل مساعدات، واستثمارات وقروض، في إطار تعزيز الجهود لتنمية القارة السمراء، وجاء ذلك، خلال مشاركته في اجتماع الحوار بين مجتمع الأعمال الصيني والإفريقي، الذي يقام ضمن منتدى بكين للأعمال الصيني الإفريقي (2018) في العاصمة بكين، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وقال شي إن الرقم المخصص يتضمن 15 مليار دولار على شكل منح، وقروض بدون فوائد، وقروض ميسرة، و20 مليار دولار في شكل خطوط ائتمان، و10 مليار دولار لـ "تمويل مشاريع تنمية" و5 مليار دولار لشراء واردات من أفريقيا، وأضاف الرئيس الصيني أن بلاده ستشجع الشركات الصينية على استثمار 10 مليارات دولار على الأقل، في أفريقيا في السنوات الثلاثة المقبلة.