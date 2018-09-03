أظهرت معطيات تقرير رسمي، الإثنين، أن قيمة أصول صناديق الثروة السيادية العربية، ارتفعت بنسبة واحد بالمائة أول 30 مليار دولار، إلى 2.98 تريليون دولار في أغسطس الماضي، وارتفعت قيمة أصول صناديق الثروة السيادية العربية، من 2.95 تريليون دولار في يونيو الماضي.

جاء ذلك، بحسب مسح للأناضول استنادا على أصول صناديق الثروة السيادية العربية المدرجة في تقرير (SWF Institute)، المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية العالمية.

ولا تحدث المؤسسة أرقامها بشكل شهري، بل بناء على تغيرات أرقام الصناديق السيادية حول العالم، وتصدر "جهاز أبوظبي للاستثمار"، صناديق الثروة السيادية العربية، بإجمالي أصول بلغت 683 مليار دولار أمريكي، فيما حل بالمرتبة الثالثة عالميا.

واحتلت الكويت (هيئة الاستثمار الكويتية) الترتيب الثاني عربيا، والرابع عالميا، بإجمالي أصول أجنبية 592 مليار دولار، وجاءت السعودية، الثالثة عربيا والخامسة عالميا، بإجمالي أصول أجنبية بلغت 515.6 مليار دولار، ويتبع الصندوق لمؤسسة النقد العربي السعودية (البنك المركزي).

واحتلت "هيئة قطر للاستثمار" المرتبة العاشرة عالميا، بإجمالي أصول بلغت 320 مليار دولار، وارتفعت أصول صناديق الثروة السيادية التي يرصدها التقرير (78 صندوقًا)، إلى 8.02 تريليونات دولار في الشهر الماضي، مقابل 7.88 تريليونات دولار بحسب التقرير السابق في يونيو الماضي، وجاء صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، في المرتبة الأولى عالميا، بإجمالي أصول 1.058 تريليون دولار.