قال الدكتور مصطفى عبدالنبي، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة ستشارك في بداية العام الدراسي في مسابقة اختيار أفضل جامعة مصرية لعام 2018 في ضوء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "2019 عام التعليم والأنشطة الطلابية"، مؤكداً علي أهمية الدور الفعال لمنسقي الأنشطة بالكليات في متابعة تنفيذ خطط الأنشطة بالتعاون مع مكاتب رعاية الطلاب الخاصة بكل كلية والإدارة المركزية بالجامعة، ومشدداً على ضرورة تحفيز الطلاب على المشاركة بالأنشطة وحل المشكلات التي تواجههم، وتواجد منسقي الأنشطة خلال أعمال الكشف الطبي لمرافقة كلياتهم، وفقاً للجداول المعلنة، للترحيب بالطلاب الجدد وتعريفهم بالأنشطة والخدمات التي تقدم لهم.

وعقدت اللجنة التنسيقية العليا للأنشطة الطلابية في جامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفى عبدالنبي نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، صباح اليوم اجتماعا بحضور الدكتور هاني العربي مستشار الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومنسقي الأنشطة الطلابية الطلابية أعضاء هيئة التدريس، وعماد محمد زكي مدير عام رعاية الطلاب، ووليد عبدالقوي مدير الاتحادات الطلابية والأسر.

وشدد الدكتور هاني العربي، على ضرورة التنسيق بين الأنشطة وإدارات الكليات مع مكاتب استقبال الكليات الجدد واكتشاف المواهب الطلابية وإشراك طلاب الاتحادات الطلابية في وضع خطط الأنشطة التي تتلائم مع طموحاتهم وإمكانيات الجامعة، مؤكداً على أن إدارة الجامعة تعمل بسياسة الباب المفتوح لتذليل أي معوقات وتحفيز الطلاب علي المشاركة بالأنشطة الطلابية واكتشاف القيادات الطلابية لرفع اسم الجامعة في جميع الأنشطة.