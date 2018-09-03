ضمن البرنامج الصيفى الذى تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، أقام قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي اليوم، ورشة الفنون التشكيلية لرسوم الأطفال بجانب ورشة الأشغال الفنية لتعليم فن الأركت، بالإضافة إلى استمرار كورس تعليم اللغة الفرنسية للأطفال وأيضاً بروفة لفرقة الفنون الشعبية بالقصر.

كما شاركت فرقة الموسيقى والكورال للقصر في احتفالية بمناسبة تكريم الموهوبين من الطلاب وتكريم الطبيب المثالي وذلك بنادى نقابة الأطباء وقدمت الفرقة مجموعة من الأغاني التراثية والوطنية وأغاني الأطفال ودمج عناصر غنائية من ذوي الاحتياجات الخاصة بالفرقة.