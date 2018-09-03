نظمت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم، احتفالية لتكريم الفائزين في المرحلة الثالثة من مسابقة الشركة لترشيد الاستهلاك والانتظام في سداد فواتير الكهرباء، ضمن حملة "مصر بتتغير" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحت رعاية المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإشراف وبحضور المهندسة ابتهال الشافعي، رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء-العضو المنتدب، والدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، ونواب رئيس مجلس الإدارة ورؤوساء القطاعات.

أشرف على تنظيم المسابقة أسماء بدير، مدير إدارة المتابعة، والمهندسة دينا شميس، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، وهشام فاروق، مدير إدارة التنظيم، وسناء نجيب، مدير إدارة الاتصال السياسي، وشريف زغلى، مدير إدارة البحوث التجارية.

وقالت المهندسة ابتهال الشافعي، رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن هذه المسابقة تأتى ضمن اتجاه القطاع التوعوي بأهمية ترشيد الاستهلاك لتحسين جودة الخدمة المقدمة بأسعار قليلة، وتهدف المسابقة إلى نشر وترسيخ فكرة الترشيد، وسداد الفواتير مع تحقيق حسن التواصل والمصداقية في المعاملة مع المشتركين.

وشرحت كيفية الحكم في المسابقة قائلة إن الشركة قارنت فاتورة استهلاك نصف عام في الفترة من يناير حتى شهر يونيو من عام 2018 بنفس الفترة في عام 2017، وتواصلت مع المشتركين، وأجابت عن استفساراتهم التي وصلت على صفحة التواصل الاجتماعي للشركة على موقع الفيسبوك.

وأضافت رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء انه تقدم للمسابقه 820 مشتركً 786 سكنى و34 مشتركًا تجاريًا، و660 مشتركًا بالعداد العادي و127 بالعداد مسبوق الدفع وبلغ إجمالي التوفير 237،644 كيلووات، وحصرت الشركة المشتركين الذين رشدوا الاستهلاك فوق 200 كيلووات بعدد 260 مشتركًا وفوق 700 كيلووات بعدد 130 مشتركًا.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن فكرة المبادرة لتشجيع ترشيد في استهلاك الكهرباء هي فكرة لزيادة التوعية للترشيد بصفة عامة وخاصة في الطاقة الكهربائية، مؤكدًا على أن الشركة لديها القدرة على تلبية احتياجات المواطنين العاديين أو للمشروعات التنموية والمستثمرين، ولكنها ثقافة تعود على المواطن بالنفع.

وكرمت الشركة المشتركين الذين دعوا أكثر من 10 مشتركين للمسابقة مع شرح فكرة الترشيد يدخل السحب على عدد من الجوائز الشاملة شاشات وأجهزة تابلت، وأجهزة هواتف محمولة.

واستجاب عدد من المدعوين للمسابقة بالترشيد واشتركوا، وانطبقت الشروط على 23 مشترك، كانوا ضمن الحاضرين والمكرمين في المسابقة، بالإضافة إلى تكريم أفضل 16 موظفًا عرفانًا من الشركة على إخلاصهم، وتفانيهم في العمل، وليكونوا قدوة ومثالًا يحتذى به لباقي العاملين بالشركة.