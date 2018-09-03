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مساعد وزير التعليم لشؤون المديريات تستضيف الموهوبين بمدرسة أمجاد

مساعد وزير التعليم لشؤون المديريات تستضيف الموهوبين بمدرسة أمجاد

مدبولي لمنسق "الأمم المتحدة": نهتم بتعزيز وجود مكاتبكم الإقليمية لدينا

مدبولي لمنسق "الأمم المتحدة": نهتم بتعزيز وجود مكاتبكم الإقليمية لدينا

بروتوكول مع "الإنتاج الحربي" لإنشاء الصرف الصحي بقريتين في المنيا

بروتوكول مع "الإنتاج الحربي" لإنشاء الصرف الصحي بقريتين في المنيا

مغني تركي يبتكر طريقة جديدة لدخول إحدى حفلاته.. تعرف عليها

مغني تركي يبتكر طريقة جديدة لدخول إحدى حفلاته.. تعرف عليها

"شوقي" ينعى وفاة مؤسس التطوير التكنولوجي بالوزارة

"شوقي" ينعى وفاة مؤسس التطوير التكنولوجي بالوزارة

علماء يبتكروا رمال خاصة تجعل مياه الأمطار صالحة للشرب

علماء يبتكروا رمال خاصة تجعل مياه الأمطار صالحة للشرب

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"العمر راح وشقاه".. "حسين" يفقد حياته بـ30 طعنة أمام زوجته وأولاده

من هي غادة جبارة نائب رئيس "أكاديمية الفنون"؟

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كوافير «منعم» يمنع استخدام الألعاب النارية فى زفة العروسين: اللى يحبنا ما يولعش شماريخ

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«محمد»: «شلة حرامية» شجعونى على تعاطى «الترامادول» وخطف التليفونات

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