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جامعة قناة السويس تنظم ورشة عمل عن كيفية تكوين المجموعات البحثية

جامعة قناة السويس تنظم ورشة عمل عن كيفية تكوين المجموعات البحثية

"المترو" يرفع الطوارئ استعدادا للعام الدراسي: لا زيادات في الاشتراكات

"المترو" يرفع الطوارئ استعدادا للعام الدراسي: لا زيادات في الاشتراكات

طريقة إنهاء إجراءات الالتحاق بمدارس المتفوقين لـ"أولى ثانوي"

طريقة إنهاء إجراءات الالتحاق بمدارس المتفوقين لـ"أولى ثانوي"

مرصد الكهرباء: 30 ألفا و650 ميجاوات أقصى حمل للشبكة مساء اليوم

مرصد الكهرباء: 30 ألفا و650 ميجاوات أقصى حمل للشبكة مساء اليوم

"صناعة الدواء": قرار الصحة باشترطات جديدة لشركات التول "مكايدة"

"صناعة الدواء": قرار الصحة باشترطات جديدة لشركات التول "مكايدة"

صورة لتشكيل غامض من النجوم غامض تثير حيرة العلماء

صورة لتشكيل غامض من النجوم غامض تثير حيرة العلماء

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بدأ بحرق عضوه الذكري.. المتهم بقتل عشيق زوجته ببولاق الدكرور: "كان لازم يموت"

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سامي عبد الراضي يكتب لأهالي ميت سلسيل: "محمود ليس بريئا"

سامي عبد الراضي يكتب لأهالي ميت سلسيل: "محمود ليس بريئا"

"العمر راح وشقاه".. "حسين" يفقد حياته بـ30 طعنة أمام زوجته وأولاده

"العمر راح وشقاه".. "حسين" يفقد حياته بـ30 طعنة أمام زوجته وأولاده

من هي غادة جبارة نائب رئيس "أكاديمية الفنون"؟

من هي غادة جبارة نائب رئيس "أكاديمية الفنون"؟

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كوافير «منعم» يمنع استخدام الألعاب النارية فى زفة العروسين: اللى يحبنا ما يولعش شماريخ

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