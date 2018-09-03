أكد أيمن عبدالموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي استمرار عودة الحجاج من المملكة العربية السعودية، لافتا إلى وصول عدد الحجاج المسافرين لجمهورية مصر العربية إلى 6769 حاجًا وأن إجمالي الحجاج الموجودين بالأراضي المقدسة 5669 حاجًا منهم 3205 موجودون بمكة و2464 بالمدينة المنورة، موضحا أن 467 حاجًا سيتوجهون غدًا الثلاثاء، من مكة للمدينة وهم حجاج من محافظتي أسيوط وشمال سيناء.

وأشار عبدالموجود، إلى ارتفاع عدد وفيات حجاج الجمعيات الأهلية ليصل إلى 7 حالات وهي لمحمد إسماعيل عبدالعال حمودة، من محافظة القاهرة والوفاة ناجمة عن أزمة قلبية حادة، وأن الحالات المرضية التي تخضع للملاحظة 3 حالات بالإضافة إلى حالة واحدة تخضع للغسيل الكُلوى بانتظام.

وكان عبدالموجود أكد أن البعثة خصصت الرقم (00966563593425) لتلقي شكاوي الحجاج طوال فترة إقامتهم بالأراضي المقدسة وأن أعضاء البعثة الإشراقية الباقين ويبلغ عددهم حتى الآن 17 عضوًا يباشرون أعمالهم بانتظام في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومطار جدة يساعدون الحالات التي تتعرض لأي صعوبات أو تتخلف عن مكان إقامتها وتوصيلها إلى مقر الإقامة وتعويض من فقدت أموالهم.