قرر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنهاء انتداب الراهب القمص مقار السرياني، كوكيل لدير الشهداء بأخميم في سوهاج، وعودته إلى دير السريان بوادي النطرون.

وأصدر البابا قرارا بندب الراهب القمص ميساك المحرقي، وكيلا لدير الشهداء بأخميم بدلا من السرياني، الذي أكد البابا في قراره، إنه لم يعد للأخير صلة بالدير الذي يشرف عليه الأنبا بسادة أسقف أخميم وتوابعها للأقباط الأرثوذكس.

ويأتي قرار البابا بعد أيام من سعي لجنة الرهبنة وشؤون الأديرة لضبط الحياة الرهبانية والأديرة القبطية بعد حادث مقتل الأنبا إبيفانيوس، رئيس دير أبومقار بوادي النطرون، على يد اثنين من رهبان الدير أحدهما تم تجريده من الرهبنة، وتنظر محكمة جنايات الإسكندرية محاكمتهما.

وفي سياق متصل، أصدر البابا قرارا بابويا حمل رقم 16 لسنة 2018، بإعتماد تشكيل مجلس كنيسة العذراء ومار يوحنا الحبيب بمدينة بيكرينج في تورنتو بكندا، والذي يتكون من: "القس دانيال بسادة، وعاطف دميان، وأشرف حنا، وإبراهيم سليمان، وعاطف جرجس، وأشرف سعد، ونادر ذكي، وحنا قليني، ورولا ندا".