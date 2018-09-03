قال يسري خفاجي، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن السيول كانت تضرب مناطق متعددة في مصر على فترات مختلفة في منتصف السبعينات، وزادت حدتها عام 2010 وخاصة في مدن جنوب سيناء وسانت كاترين بشكل خاص.

وأضاف "خفاجي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "TeN"، أنه جرى تنفيذ خزانات أرضية وبحيرات للتخزين، موضحًا أن إنشاء مخرات للسيول في جنوب سيناء تم بطريقة تمكن الوزارة من الاستفادة من المياه بدلًا من إهدارها، مؤكدا تخصيص نصف مليار جنيه لتطهير المخرات.

وأشار إلى أن وزارة الري والموارد المائية أنشات 190 بحيرة جبلية لتخزين مياه السيول في سانت كاترين، من أجل الاستفادة من المياه المهدة في الوديان، مضيفًا: "ننسق على مدار الساعة مع محافظة جنوب سيناء استعدادًا للسيول، وجرى تخصيص 4.7 مليار جنيه لأعمال الحماية".