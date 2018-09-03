أقام نادي الطيران المدني (ايروسبورت) حفلاً لتكريم أبناء الأعضاء والعاملين المتفوقين علميًا، برعاية الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، وسط حضور المهندس مصطفى علي الدين، أمين عام وزارة الطيران المدني نائبًا عن وزير الطيران المدني، واللواء طارق ذكي، رئيس نادي ايروسبورت وأسر المتفوقين من الأعضاء والعاملين.

وألقى اللواء طارق ذكي، رئيس نادي ايروسبورت، كلمة افتتاحية فى الحفل تحث الطلاب على الاجتهاد والعمل وبذل المزيد من الجهد للاستمرار على هذا النهج وتحقيق التفوق.

وفى أجواء احتفالية مبهجة مليئة بالفرحة والسعادة التي غمرت وجوه الحاضرين تم تكريم جميع المراحل التعليمية بتوزيع شهادات تقدير وميداليات لعدد 35 طالب وطالبة، وتكريم الثلاثة الأوائل من كل مرحلة بقيمة 500 جنيه لكل طالب .

ومن ناحيه أخرى قدم المهندس مصطفى علي الدين، التهنئة لكل الطلاب والطالبات وأسرهم وحثهم على مزيد من النجاح والتقدم، مؤكدًا حرص وزارة الطيران المدني على دعم العلم والتفوق و"الاستثمار الأمثل هو استثمار العقول المستنيرة"، بحسب قوله.

وفي الختام ألقى كل من الطلاب الثلاثة الأوائل كلمة قصيرة عن تجربة نجاحه لتكون الهاما لكل الطلاب من الحاضرين من أبناء الأعضاء والعاملين.

وانتهى الحفل بالتقاط الصور التذكارية الجماعية التي عبرت عن مدى سعادة و فرح الأبناء بجانب ابائهم.