ألقت قوات الأمن، منذ قليل، القبض على سائق ترام مصر الجديدة، الذي اصطدم بـ5 سيارات بمنطقة سفير، و5 من فريق الصيانة.

وأفادت تحريات المباحث التي باشرها المقدم سمير مجدي، رئيس مباحث مصر الجديدة، أن الترام المتسبب في الحادث كان تُجرى له أعمال صيانة في ألماظة، وأثناء صيانته، فوجئوا بتفريغ هواء الفرامل، وعندها تحرك القطار بشكل مفاجئ، وفشلوا في السيطرة عليه، واستمر الترام في مساره من ألماظه إلى ميدان سفير.

وأصيب 4 أشخاص بسبب خروج عربة مترو مصر الجديدة، عن مسارها واصطدامها بـ 5 سيارات بميدان سفير، ما أدى إلى حدوث كثافات مرورية بالطريق، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير الحركة، ونُقل المصابين إلى المستشفى.

وقالت مصادر أمنية إن الترام تسبب في إتلاف 8 سيارات طوال مساره عبر أكثر من مزلقان حيث كانت تعبر السيارات حتى خرج عن القضبان واصطدم بالجزيرة الوسطى في ميدان سفير.

وأضافت المصادر أن قوات الشرطة تستجوب فريق الصيانة، في ديوان قسم شرطة مصر الجديدة، للوقوف على أسباب الحادث.

وانتقلت قوة أمنية من قسم مصر الجديدة، بقيادة الرائد علاء السباعي، معاون المباحث، إلى مكان الحادث، لحصر السيارات المتضررة من الحادث، واستمع لأقوال مالكيها والذين أقروا بأنهم فوجئوا بالترام يتحرك دون سائق، ويصطدم بسياراتهم بعدما تمكنوا من الفرار منها أثناء عبورهم مزلقان ميدان سفير.