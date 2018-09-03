اعترفت الخطوط الجوية القطرية، بتكبدها خسارة "كبيرة" في السنة المالية المنقضية، بسبب حظر عمل الشركة في الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية والإمارات ومصر والبحرين.

وأكدت قناة "سكاي نيوز عربية"، أن الخطوط الجوية القطرية في نزيف حاد من الخسائر، بعد اتهام عربي ودولي لها بدعمها للإرهاب والتطرف، حيث خسرت ثُلث رحلاتها اليومية كما خسرت 324 رحلة أسبوعية .

وعرضت القناة انفوجراف حول خسائر الشركة القطرية للطيران، فيما أكدت القناة أن قطر اضطرت إلى رفع تذاكر الطيران على مواطنيها من أجل تعويض تلك الخسائر التي تزداد بصورة كبيرة.