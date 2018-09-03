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انطلاق اليوم الأول من حلمة القضاء على فيروس "سي" بالقناطر

انطلاق اليوم الأول من حلمة القضاء على فيروس "سي" بالقناطر

بالفيديو| "التموين": لا مساس بسعر رغيف الخبز

بالفيديو| "التموين": لا مساس بسعر رغيف الخبز

بالصور| إجراء مقابلات شخصية لاختيار معاوني وكيل "تعليم كفر الشيخ"

بالصور| إجراء مقابلات شخصية لاختيار معاوني وكيل "تعليم كفر الشيخ"

مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالشرقية

مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالشرقية

مصادر: عباس شومان مستمر كأمين عام لهيئة كبار العلماء بالأزهر

مصادر: عباس شومان مستمر كأمين عام لهيئة كبار العلماء بالأزهر

رئيس "شؤون البيئة": الحكومة تمنح قروضا للمصانع المخالفة لتوفيق أوضاعها

رئيس "شؤون البيئة": الحكومة تمنح قروضا للمصانع المخالفة لتوفيق أوضاعها

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اعترافات جديدة لقاتل طفليه فى «ميت سلسيل»: «أنا مجرم و100 إعدام ليّا مش كفاية»

بدأ بحرق عضوه الذكري.. المتهم بقتل عشيق زوجته ببولاق الدكرور: "كان لازم يموت"

بدأ بحرق عضوه الذكري.. المتهم بقتل عشيق زوجته ببولاق الدكرور: "كان لازم يموت"

تعرف على المستندات المطلوبة والمصروفات للمقبولين بمدارس المتفوقين

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من هي غادة جبارة نائب رئيس "أكاديمية الفنون"؟

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