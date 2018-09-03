كشف مصدر أمني بميناء دمياط لـ"الوطن" عن تفاصيل العثور على 14 قطعة أثرية داخل شحنة أمتعة شخصية قادمة من إنجلترا، وهي عبارة عن " 2 مشكاة ترجع لحكم الأسرة العلوية بها آيات قرآنية باللون المذهب، ترجع لعصر الخديوي عباس حلمي الثاني مدون عليها بالتاريخ الهجري 1328 هجريًا و2 لوحة أثرية ترجع لذات العصر و2 حصان، 5 بونبرية، 2 براوز، طاولة عليها رسومات".

وتمكنت مباحث أمن الموانئ، برئاسة العقيد أشرف لاشين، اليوم، من إحباط تهريب قطع آثرية قادمة من إنجلترا، بناء على توجيهات اللواء سيد العزب، مدير عام أمن الموانئ واللواء محمد عبدالعزيز العميد صالح عبد النعيم رئيس مباحث أمن الموانئ بإحكام السيطرة الأمنية على الموانئ.

وقال مصدر أمني رفض ذكر اسمه لـ"الوطن": إنه بناء على إخبارية سرية جرى إحباط تهريب قطع أثرية قادمة من دولة إنجلترا، داخل حاوية أمتعة شخصية تزن 40 قدمًا، باسم المدعوة "مرفت. ج. أ"، مقيمة بمحافظة السويس، وضبط مندوب صاحب الشأن المدعو "محمد. ح"، وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وحصلت "الوطن" علي صور حصرية للمضبوطات.